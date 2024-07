Ticketpreise bei Konzerten: Die Gründe für die hohen Kosten

CTS Eventim ist unter anderem an Rock am Ring und Rock im Park beteiligt. Außerdem betreibt das Bremer Unternehmen mittlerweile zahlreiche Event-Locations, darunter auch die Lanxess Arena in Köln und die Berliner Waldbühne. Da die Ticketverkäufer die Veranstaltungen, an denen sie selbst beteiligt sind, auch über eigene Plattformen bewerben können, sparen sie Marketingkosten ein.