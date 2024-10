Ticketversicherung: Ist eine separate Versicherung sinnvoll?

Grundsätzlich sei mit der Versicherung der Kaufpreis für die Eintrittskarte versichert, erklärt Philipp Wolf, Versicherungsreferent bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz . Tritt der Versicherungsfall ein, erhält man also den Ticketpreis und enthaltene Gebühren zurück. Auch die Versandkosten zählten hier in der Regel dazu, so Wolf. Nicht enthalten seien die Kosten für die An- und Abreise.