Tierhaare haften an Gummibürste

Bimsstein für Teppiche und Polstermöbel

Jedes Jahr stellt sich die gleiche Frage: Nehme ich mein Haustier mit in den Urlaub oder lasse ich es lieber zu Hause? Annette Streicher und Sadik Alkan zeigen, was beim Reisen mit Tieren zu beachten ist.

Um lästige Haare von Decken und Tierbetten zu bekommen, gibt es ein Mittel: drei bis vier große selbsthaftende Lockenwickler mit in die Waschtrommel legen. Während des Waschgangs verfangen sich die Haare in den Lockenwicklern und werden so von den Textilien entfernt.

Die Tierhaarentferner-Rolle

Das Tierschutzgesetz soll in Bezug auf sogenannte Qualzuchten modernisiert werden. Doch was bedeutet das eigentlich, welche Haustiere betrifft das und woran erkennt man eine gute Zucht?

Fell regelmäßig ausbürsten

Wer das Fell seines Haustiers regelmäßig ausbürstet, macht schon viel richtig. Allerdings: Das Hinterlassen von ausgekämmtem Hundefell in der Natur kann weitreichende negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Tiere haben. Hundehaare, an denen sogenannte Ektoparasitika haften - also Wirkstoffe, die Hunde vor Flöhen oder Zecken schützen sollen, können in die Körper von Jungvögeln ohne schützendes Gefieder eindringen und sie das Leben kosten. Deshalb: besser den Hund zu Hause ausbürsten und das Fell über den Restmüll entsorgen.