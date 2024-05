Tierquälerei auf Social Media: Erkennen und melden

Tiere auf Social Media: Worauf muss man achten?

Ob sich ein Tier unwohl fühlt oder gar leidet, ist nicht immer einfach zu erkennen, da Videosequenzen in den sozialen Netzwerken meist recht kurz sind oder nur Fotos gepostet werden. Nutzerinnen und Nutzer sollten dennoch die Körpersprache des Tieres beobachten und versuchen Warnsignale zu verstehen, sagt Wiebke Plasse von der Welttierschutzgesellschaft. "Eindeutige Indizien wären etwa, wenn sich das Tier offensichtlich aus der Situation zu entfernen versucht, bewusst erschreckt oder in einschränkende Verkleidungen gedrängt wird", führt die Tierschützerin aus.

Denn jede Interaktion verschafft Beiträgen in sozialen Netzwerken mehr Reichweite und kann dann letztlich - durch Nachahmung und damit verbundene Steigerung des Dargestellten - auch in weiteres Tierleid münden.

Was tun, wenn man Tierquälerei in den sozialen Medien entdeckt?

Trotzdem sei es wichtig, alle Tierleid-Inhalte unter der Auswahl "Missbrauch von Tieren" oder "Gewalt an Tieren" zu melden, rät Wiebke Plasse. Auch wenn dies nur einen Teil der Tierleid-Inhalte abdecken würde. Sie ergänzt: "In einer Petition und im Zuge unserer Kampagnenarbeit fordern wir die Netzwerke vehement auf, hier mehr Optionen zu schaffen und dem Tierleid auf ihren Plattformen endlich Einhalt zu gebieten."

Das Tierschutzgesetz soll in Bezug auf sogenannte Qualzuchten modernisiert werden. Doch was bedeutet das eigentlich, welche Haustiere betrifft das und woran erkennt man eine gute Zucht?

Ab wann handelt es sich um Tierquälerei?

Was vertretbar ist und was nicht, sei nicht pauschal zu beantworten, da sich jedes Tier - je nach Art, Charakter und der Bindung zur Person - unterschiedlich verhalte, erläutert Wiebke Plasse. "Wir appellieren an die Liebe und Verbundenheit der Halterinnen und Halter zu ihren Tieren: Diese sollten das eigene Tier am besten kennen und wissen, welche Situationen und Aktionen in Ordnung sind."