Tile Hunting - Fahrradtour ins Unbekannte

Auf der Landkarte sehen alle Tiles gleich groß aus. Wegen der Umrechnung von der Kugelform der Erde auf die flache Karte stimmt das in der Realität allerdings nicht so ganz: Je näher die Kacheln am Äquator liegen, desto größer werden sie. In Hamburg sind sie etwa 1,45 mal 1,45 Kilometer groß, in München schon 1,63 mal 1,63 Kilometer.