Brigitte Holzinger ist der Überzeugung, dass man Träume gar nicht so sehr kognitiv deuten oder interpretieren müsse. Besser sei es, die Empfindungen einfach wirken zu lassen. "Mit der Zeit bekommt man ein besseres Gefühl dafür, was einen im Inneren bewegt."



Für Michael Schredl ist der Traum wie ein Film. Themen des Wachlebens werden darin kreativ, emotional und manchmal auch actionreich dargestellt. Es sei hilfreich, sich diese spezielle Eigenschaft der Träume bewusst zu machen. Träume, in denen man beispielsweise jemanden umbringt, bedeuteten nicht, dass man zum Mörder wird, sondern stellten eine massive Übertreibung eines ganz normalen Wutgefühls dar, so Schredl. Der Traum mache ein bekanntes Gefühl aus dem Wachleben bewusst und regt zur Auseinandersetzung damit an.