Mietrecht: Was darf im Hausflur oder Treppenhaus stehen?

Brandschutz für die Wohnung : Welchen Feuerlöscher man zu Hause braucht

Ein Feuerlöscher gehört in jeden Haushalt. Wenn es in den eigenen vier Wänden brennt, muss er griffbereit sein. Welches Löschgerät ist das Richtige und was ist im Notfall zu tun?

von Jenna Busanny