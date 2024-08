Trinkgeld in Deutschland: Restaurant, Friseur und Handwerker

Auch in Hotels ist es üblich, dem Personal ein Trinkgeld zu hinterlassen. Das sind laut Knigge etwa ein bis zwei Euro pro Übernachtung. Das Trinkgeld kann man am Ende des Urlaubs im Zimmer lassen oder dem Personal übergeben. Für die direkte Übergabe kann man das Geld zur Diskretion in einen Umschlag legen, sofern man einen zur Hand hat.