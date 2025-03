Das Grundlegendste: "Im Umgang mit sensiblen Daten sollte man stets wachsam sein, speziell rund um die Kontonutzung", sagt Astrid Gruschka von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Das bedeute zum Beispiel, keine vertraulichen Zugangsdaten nach Aufforderung per E-Mail einzugeben. "Banken und Sparkassen gehen in der Regel nicht so vor", ergänzt Gruschka. Außerdem sollte man keine Anhänge oder Links in E-Mails öffnen, wenn einem der Absender unbekannt ist.