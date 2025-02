Anders als bei anderen Verlusten gibt es keine Rituale, keine Beerdigung, keine klaren Abschlüsse. Es ist ein unsichtbarer Trauerprozess , der von der Gesellschaft selten anerkannt wird. "Wenn ich den annehmen kann und den gut durchschreite, dann werden die Phasen von Trauer kürzer", weiß Psychologin Sabrina Odebrecht. Wenn dies nicht gelinge, dann könne es durchaus schwierig werden, da sich unverarbeitete Trauer in anderen psychischen Symptomen oder später sogar in psychischen Erkrankungen zeigen könne, so die Psychologin weiter.