Auf dem Brennerpass wird es in diesem Jahr durch eine Baustelle an der Luegbrücke besonders eng. Seit Jahresbeginn wird der Verkehr dort in beiden Richtungen einspurig geführt. An Tagen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen wird eine temporäre Zweispurigkeit eingerichtet. Eine Übersicht über diese Tage bietet die österreichische Infrastrukturgesellschaft ASFINAG