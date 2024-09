Brückentage 2025: Urlaub durch Feiertage effektiv verlängern

Die schlechte Nachricht vorab: Gleich drei Feiertage fallen 2025 auf einen Samstag. Für die Bundesländer, in denen der Internationale Frauentag ), der Weltkindertag () und Allerheiligen () gesetzliche Feiertage sind, gibt es in diesem Jahr keinen zusätzlichen arbeitsfreien Tag, stattdessen läuft man Gefahr, an diesen Tagen vor der geschlossenen Supermarkt-Tür zu stehen.