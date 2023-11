Urlaub: Was muss ich als Arbeitnehmer beachten?

Unbeschwerter Urlaub: Auf was man als Arbeitnehmer achten muss.

Wie viele Urlaubstage stehen mir zu?

Habe ich in meiner Probezeit Anspruch auf Urlaub?

Der volle Urlaubsanspruch steht Arbeitnehmern erst nach den ersten sechs Monaten ihrer Betriebszugehörigkeit zu. Heißt: In den ersten Monaten können Arbeitnehmer nicht schon für mehrere Wochen in den Urlaub verschwinden.

Trotzdem steht ihnen bereits in den ersten Monaten jeweils 1/12 ihres Jahresurlaubs zu. Also: Wer im Jahr 24 Urlaubstage hat, kann davon in den ersten Monaten jeweils zwei nehmen. Manche Arbeitgeber vereinbaren aber auch eine komplette Urlaubssperre während der Probezeit - die gilt dann leider auch.