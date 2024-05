Vegane Ernährung bei Kindern: Wie gesund ist es wirklich?

Viele Nährstoffe kommen zwar auch in pflanzlichen Lebensmitteln vor, der menschliche Körper kann sie aus diesen Quellen aber nicht so gut aufnehmen wie aus tierischen. So haben beispielsweise Eisen und Proteine aus Pflanzen eine schlechtere Bioverfügbarkeit als solche aus Fleisch oder Milch. Auch deswegen sollte eine rein vegane Ernährung - insbesondere bei Kindern - ärztlich begleitet werden.