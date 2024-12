Aus Sicht von Lucas ist Vergeben ein Akt der Befreiung, ein rein egoistischer Akt, um den zugefügten Schmerz loszuwerden. Mitunter gibt es Konflikte in der Familie, etwa ein Streit unter erwachsenen Geschwistern , bei dem eine Lösung in weiter Ferne ist. Wenn der eine dem anderen innerlich vergibt, sei ein innerer Frieden möglich und die eigene Lebensqualität steige. "Ansonsten ist man für den Rest seines Lebens an der Person, mit der man im Konflikt ist, innerlich gefesselt", so Lucas.