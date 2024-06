Wassereis und Fruchteis bei Öko-Test: Die genauen Ergebnisse

Die Zutatenliste der Ice Pops hatten sich laut Öko-Test bereits nicht gut gelesen: künstliche Süßstoffe , der bedenkliche Stabilisator Carboxymethylcellulose, Aromen, Konservierungs- und Farbstoffe - um nur einige zu nennen. Es sei laut Testern erstaunlich, was so alles in gefärbtem Wasser stecke. Gerade auch mit Blick auf die Fruchtbilder auf der Verpackung sowie die Auslobung "with fruit juice", was scheinbar den Eindruck erwecken solle, ein halbwegs gesunder Sommerspaß für Kinder zu sein.