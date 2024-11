Diese Selbstanalyse bringt Sie in die Lage, sich in Bewerbungsgesprächen überzeugend zu präsentieren und neue Chancen zu bekommen. Gleichzeitig ergeben sich dadurch möglicherweise Ideen und Interessen, die durch den bisherigen Job nicht abgedeckt waren. "Investieren Sie Zeit in die Selbstanalyse, um eigene Stärken, Fähigkeiten, Interessen und Einsatzmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt abzuchecken", rät Kristian Veil von der Bundesagentur für Arbeit.