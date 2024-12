Meist benutzt man es nur einmal und dann landet es im Müll: Geschenkpapier. Dennoch ist es für viele unverzichtbar an Weihnachten und Geburtstagen - und natürlich an allen anderen Tagen, an denen man Geschenke macht. Worauf Sie bei Geschenkpapier in Sachen Mülltrennung achten sollten - und was Sie anstelle von Geschenkpapier verwenden können.