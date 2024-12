Marina Menges rät Eltern, dabei nicht zu streng mit sich selbst zu sein. "Beim ersten Weihnachten nach der Trennung , sollte man nicht die Erwartung haben, dass alles perfekt funktioniert", so die Psychologin. Es ist ein Ausprobieren. Man schaut, was funktioniert und vor allem, was in dem individuellen Familiensystem und der individuellen Situation möglich ist.