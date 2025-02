Die in Verdacht stehenden Produkte wurden auf Neurotoxine getestet - aufgrund der vielen möglichen Stoffe eine zeitaufwendige Arbeit. Ende 2024 gaben Finnland Dänemark und die Niederlande auf Verdacht behördliche Warnhinweise heraus. Auch in diesen Ländern wurde durch Tests bisher kein Auslöser gefunden. Die Produkte, die im niederländischen Warnhinweis genannt werden, waren auch in Deutschland erhältlich. Mittlerweile sind sie vom Markt genommen, die Kund*innen wurden informiert, die in Verdacht stehenden Chargen nicht mehr zu füttern, die Kaufkosten werden erstattet.