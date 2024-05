Wespen vertreiben: Diese Experten-Tricks helfen wirklich

1. Bestimmte Gerüche schrecken Wespen ab

Drei Mythen über Wespen aufgeklärt

Falsch! Wespen sind von Natur aus nicht aggressiv. Der Eindruck kann entstehen, wenn sie im Sommer herauskommen und sich viel in der Nähe von Menschen aufhalten - zu viele Gerüche locken sie an. Tatsächlich stechen Wespen aber nur, wenn sie sich bedroht fühlen.

2. Auf das eigene Essen achten

3. Wespennest vortäuschen

Wespen leben in einer Kolonie zusammen. Fremde Tiere aus einem anderen Stamm vermeiden sie. Daher kann eine Nestattrappe Wespen davon abhalten, am Haus oder im Garten ein Nest zu bauen. Nestattrappen gibt es in professioneller Variante für etwa zehn Euro im Baumarkt zu kaufen - oder man bastelt selbst eine: Mit einer Papiertüte lässt sich ein Wespennest gut nachbauen. Am besten in Hausnähe oder einen Baum im Garten hängen.