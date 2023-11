Was tun beim Wildunfall? Tipps zu Verhalten und Vermeidung

Die Tage werden kürzer - und damit besteht Wildwechselgefahr . Besonders in den dunklen Stunden kommt es schnell zu einem Zusammenstoß mit Reh, Wildschwein und Co. Mehr als 200.000 Mal prallen Wildtier und Auto jedes Jahr auf deutschen Straßen gegeneinander, weist der Deutsche Jagdverband in seiner Statistik aus. Für die Tiere endet die Begegnung meist tödlich. Aber auch für Autofahrer sind solche Unfälle gefährlich.