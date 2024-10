WLAN-Empfang verbessern und Störungen zu Hause vorbeugen

Wenn Sie beim Betrieb eines Netzwerks Strom sparen wollen, nutzen Sie am besten energieeffiziente Geräte. WLAN-Geräte mit WiFi 6 und WiFi 7 gehören zu den sparsamen Modellen. Stehen die Geräte an einer optimalen Stelle, brauchen Sie weniger Repeater. Auch dadurch können Sie den Stromverbrauch senken. Außerdem ist es sinnvoll, stationäre Geräte direkt per Kabel ans LAN anzuschließen, da kabelgebundene Verbindungen in der Regel weniger Energie verbrauchen als WLAN-Verbindungen.