Mieten oder kaufen - Wann sich der Immobilienkauf lohnt

Die Marktlage ist besonders in wirtschaftlich starken Regionen wie Hamburg weiterhin schwierig - und das, obwohl die Preise in den vergangenen zwei Jahren deutlich gesunken sind . Laut dem unter anderem vom IfW in Kiel errechneten German Real Estate Index (GREIX) im Durchschnitt der 19 größten Städte Deutschlands um 13 Prozent. Auch in kleineren Kommunen sind die Kaufpreise seit 2022 zurückgegangen, allerdings nicht so stark wie in den Metropolen.