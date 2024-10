Stress durch offene Aufgaben: Tipps gegen die Überlastung

Arbeitstermine vorbereiten, Rechnungen überweisen, Einkaufen - gefühlt muss man ständig sehr viel erledigen. Das löst ein Gefühl von Stress aus und wir sind genervt. Doch das muss nicht zwingend daran liegen, dass wirklich zu viel zu tun ist. Ursächlich kann hier auch der sogenannte Zeigarnik-Effekt sein: Das Gehirn erinnert sich besser an Unerledigtes als an das, was bereits abgehakt ist.