Welcher Dünger eignet sich am besten? Welche Sorten sind besonders pflegeleicht? Tipps von Garten-Expertin Anja Koenzen rund um die Pflege von Zitruspflanzen.

Zitrone, Mandarine, Kumquat und Co. tragen nach der Überwinterung häufig gelblich verfärbte Blätter - in der Regel Zeichen eines Nährstoffmangels - oder haben großen Blattverlust. Lassen die Pflanzen viele Blätter fallen, kann das mehrere Ursachen haben: Lichtmangel, Temperaturschwankungen, Staunässe oder - genau umgekehrt - Wassermangel

Zitruspflanzen richtig düngen

Zitronenbaum verliert Blätter - Was tun?

Zitruspflanzen: Staunässe vermeiden

Hier hilft ein Blick auf das Wurzelwerk: Gesunde Wurzeln sind hell bis cremefarben, braune Wurzeln sind stark geschädigt. Abgestorbene schwarze Wurzeln sollte man am besten entfernen. Für eine bessere Drainage kann etwas Sand oder Split in den Topf eingefüllt, das Bäumchen in Zitruspflanzenerde wieder eingetopft und sparsamer gegossen werden. Mit einem Feuchtigkeitsmesser kann eventuell der richtige Gießzeitpunkt bestimmt werden.