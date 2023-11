Unerwartetes umwandeln: Wie Zufälle zum Erfolg führen können

Können Zufälle zum Erfolg führen? Ja, sagt Wirtschaftswissenschaftler Christian Busch. 31.05.2023 | 3:06 min

Alles Zufall oder doch Schicksal oder hat man das eigene Glück selbst in der Hand? Der Wirtschaftswissenschaftler Christian Busch beschäftigt sich seit Jahren mit unerwarteten Momenten und erklärt, wie man mit Zufällen erfolgreich sein kann.

ZDFheute: Wie kann man Zufälle für sich nutzen?

Christian Busch: Wir sind alle so aufgewachsen, dass wir einen Plan haben wollen, eine Strategie. Aber das Unerwartete lauert überall. Unsere Forschung zeigt, es gibt das 'blinde Glück', also Dinge, die uns so passieren, auf die wir keinen wirklichen Einfluss haben.

Auf der anderen Seite gibt es die Serendipität, also das 'aktive Glück', wo es darauf ankommt, wie wir mit dem Zufall umgehen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Café und Ihr Getränk fällt um, spritzt auf die Person am Nebentisch.

Christian Busch ... ... ist Wirtschaftswissenschaftler und erforscht den "Erfolgsfaktor Zufall". Er ist Direktor des CGA Global Economy Programs an der New York University und lehrt auch an der London School of Economics.

Jetzt gibt es verschiedene Optionen. Eine ist 'Tut mir leid' zu sagen, rauszugehen und zu denken: 'Was hätte passieren können?'. Die andere wäre, eine Konversation anzufangen und dann wird es vielleicht die Liebe Ihres Lebens oder der Mitgründer Ihres gemeinsamen Unternehmens.

Die Forschung zeigt uns, dass erfolgreiche Menschen oftmals aus dem Zufall, der ihnen begegnet, mehr machen als andere, also dieses 'aktive Glück' kultivieren. Christian Busch, Wirtschaftswissenschaftler

ZDFheute: Zufall oder doch Schicksal?

Busch: Im Prinzip geht es um die Frage, wer hat unser Glück oder Unglück in der Hand? Ist es eine 'größere Macht', die alles vorherbestimmt wie beim Schicksal. Oder ist es eher eine Kombination von unerwarteten Dingen, Zufällen in Kombination mit unserem eigenen Handeln - also der Serendipität.

Da ist es spannend, dass oftmals Dinge, die sich im Moment als negativ präsentieren, mit menschlichem Handeln in etwas Positives entwickeln. Christian Busch, Wirtschaftswissenschaftler

Wie beispielsweise, wenn man das Traumhaus unerwarteterweise nicht bekommt und dann ein Jahr später ein noch viel Schöneres findet und die Nachbarn die besten Freunde werden.

Wir sehen in der Forschung, dass oftmals Krisen Wendepunkte zur Serendipität werden. Hier geht es nicht um toxische Positivität, sondern dass man wahrnimmt, dass das Leben hart sein kann. Dass man aber auch Handlungsspielraum hat und dass man sich darauf konzentriert und nicht auf das, was man nicht beeinflussen kann.

ZDFheute: Wie erforscht man eigentlich Zufälle?

Busch: Da gibt es verschiedene Wege. Ein Weg sind Langzeitstudien, wo man sich anschaut, was machen Menschen mit unerwarteten Momenten. Und ein anderer sind Experimente. Ein Beispiel: Forscher haben Menschen beobachtet, die sich als 'Glückspilz' oder 'Pechvogel' bezeichnen. Die Aufgabe: Geh die Straße entlang, setz dich in ein Café.

Was nicht gesagt wurde: Am Weg waren überall versteckte Kameras und vor dem Café lag ein Geldschein. Es gab einen freien Platz neben einem erfolgreichen Geschäftsmann. Der 'Glückspilz' geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf und unterhält sich im Café wunderbar mit dem Geschäftsmann - vielleicht wird später was daraus. Der 'Pechvogel' geht den gleichen Weg, sieht den Geldschein nicht, setzt sich neben den Geschäftsmann und ignoriert ihn.

ZDFheute: Kann man Zufälle denn auch herbeiführen?

Busch: Da gibt es zum Beispiel die 'Haken-Strategie', bei der es darum geht, potenzielle Haken zu setzen, die andere für einen verknüpfen können. Wenn man auf einer Party nach seinem Beruf gefragt wird, könnte man antworten: 'Ich bin Sabine aus Heidelberg, mache gerade eine Klempnerausbildung, ich fotografiere gern und liebe Klavierspielen'. Da kann es sein, dass die andere Person sagt: 'So ein Zufall! Wir haben samstags immer Klaviersessions. Komm doch mal vorbei'. Oft ergeben sich daraus viel interessantere Gespräche.

Die Frage ist auch, wie oft lassen wir Zufälle einfach ungenutzt vorbeiziehen? Christian Busch, Wirtschaftswissenschaftler

Sie haben mit jemanden in der U-Bahn geflirtet, aber die Person dann doch nicht angesprochen und ärgern sich. Was oft dahinter steckt, ist die Angst vor der Zurückweisung. Umformulieren kann helfen: Nicht 'Was passiert Schlimmes, wenn ich sie anspreche?', sondern 'Was wäre das Schlimmste, wenn ich es nicht mache?'.

Nach zwei Nahtoderfahrungen durch einen schweren Unfall und eine Corona-Erkrankung bin ich ein riesiger Fan davon, in solchen Situationen, in denen sich der Zufall präsentiert, zu sagen, das Leben ist kurz, kann ich aus diesem Zufall etwas machen?

Das Interview führt Saskia Schüring, Redakteurin bei " Volle Kanne ".