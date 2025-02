Die letzten Jahre waren für viele Menschen eine große Belastung: Steigende Lebenshaltungskosten , Unsicherheit in Bezug auf den Arbeitsplatz oder auch die aktuelle politische Lage schüren die Angst vor der Zukunft. Es ist ganz normal, dass man hin und wieder mit Sorge in eine ungewisse Zukunft blickt. Doch was ist, wenn die Ängste so schlimm werden, dass sie einen im Hier und Jetzt lähmen?