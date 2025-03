Wintersport: Skicrosserin Daniela Maier siegt in Schweden

Tschofenig auf Platz vier Daniel Tschofenig, der heute offiziell die große Kugel für den Gesamtweltcup entgegennehmen darf, rangiert als bester Österreicher auf dem vierten Platz. Für Jan Hörl wurde es der neunte Platz. Stefan Kraft schließt die Saison auf dem zwölften Rang ab, während Markus Müller über Platz 14 jubeln darf. Manuel Fettner und Maximilian Ortner folgen auf den Positionen 20 und 22.

Wellinger zum Abschluss auf dem Podest Für Andreas Wellinger gibt es in Planica auch etwas zu Jubeln und der Deutsche wird als Dritter das Podest komplettieren. Pius Paschke beendet das Finale in Planica auf Rang sechs. Karl Geiger konnte sich im Finale in die Top Ten vorarbeiten und wird Zehnter.

Slowenen feiern Sieg und Weltrekord! Zwei Slowenen werden im Auslauf von ihren Teamkollegen auf den Schultern getragen – der eine feiert den Tagessieg, der andere die Einstellung des Skiflug-Weltrekords! Anze Lanisek setzt sich heute gegen Domen Prevc durch, doch der wird darüber kaum enttäuscht sein: Mit unglaublichen 254,5 Metern stellt er den neuen offiziellen FIS-Rekord auf. Acht Jahre ist es her, dass Stefan Kraft den in Vikersund aufgestellt hatte. Wer hätte das heute erwartet! Gleichzeitig heißt das auch, beide Flugrekorde liegen jetzt bei der Familie Prevc, denn vor ein paar Wochen holte sich seine jüngere Schwester Nika in Vikersund bereits den Rekord der Frauen.

Anze Lanisek (SLO) Nach diesem starken Satz bleibt der Jury nichts anderes übrig, als das Gate erneut nach unten zu setzen. Doch Anze Lanisek lässt sich davon nicht beirren und zeigt noch einmal einen herausragenden Flug. Mit 241,5 Metern darf sich am Ende über den Sieg freuen, denn Domen Prevc musste trotz Weltrekord wegen Abzügen bei der Landung viele Punkte liegen lassen.

Domen Prevc (SLO) Wir haben einen neuen FIS-Weltrekord! Domen Prevc erwischt den Absprung ideal, steigt mit beeindruckender Höhe in den Flug und zieht ihn gnadenlos durch – 254,5 Meter! Und er steht die Landung! Damit übertrifft er den bisherigen Rekord von Stefan Kraft aus dem Jahr 2017. Was für ein unglaublicher Moment! Sein Bruder Cene ist der Erste, der jubelnd auf ihn zustürmt, gefolgt von den restlichen Teamkollegen. Eine absolute Weltklasse-Show, die Prevc hier abliefert.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Ryoyu Kobayashi kann Wellinger nicht schlagen und für den japanischen Superstar geht es bereits nach 231 Metern zur Telemark-Landung. Kobayashi fällt zurück, während Wellinger das Podest zum Saisonabschluss sicher hat!

Andreas Wellinger (GER) Der Aufwind hat etwas an Stärke verloren, weshalb Wellinger nun 235,5 Meter für die Führung benötigt. Diese Weite schafft er hauchdünn – mit einem starken Sprung landet er bei 236,5 Metern im Telemark. Auch seine Haltungsnoten fallen hoch aus, wenn auch ohne die Höchstwertung. Damit schiebt sich Wellinger knapp vor Tschofenig!

Daniel Tschofenig (AUT) Die Jury reagiert noch einmal und für Daniel Tschofenig geht es in Anlaufluke 12 runter. Da weiterhin Aufwind herrscht, sollten aber weiterhin gute Weiten möglich sein und das zeigt Tschofenig! Auch bei ihm geht es super in den Flug rein und er zeigt 237,5 Meter. Obendrauf gibt es dann noch dreimal die 20.0 für die Haltungsnoten. Er geht locker an die Spitze, doch reicht das auch noch für das Podest?

Pius Paschke (GER) Paschke ist der nächste Springer, der es schafft, den Aufwind im Hang noch einmal top zu nutzen und einen weiten Sprung ins Tal zu pfeffern. Mit 237 Metern knackt Paschke seine persönliche Bestzweite und verdrängt Zniszczoł vom ersten Platz.

Aleksander Zniszczoł (POL) Aleksander Zniszczoł erlebt heute noch einmal einen richtig guten Flugtag. Nach seinem weiten Satz im ersten Durchgang, lässt er es auch jetzt noch einmal krachen und segelt mit einer wilden Luftfahrt bis auf 238 Meter hinunter. Er übernimmt souverän die Führung.

Gregor Deschwanden (SUI) Nun reagiert die Jury und es geht ein Gate nach unten. Gregor Deschwanden muss aus Gate 13 springen. Der Aufwind ist weiterhin gut und so kann Deschwanden auch im Finale noch einmal einen guten Flug auspacken. 229,5 Meter bringen ihn durch die besseren Haltungsnoten an Hörl vorbei.

Jan Hörl (AUT) Jan Hörl springt wieder aus Gate 14 und es geht direkt mal dahin für den Österreicher! Er hat einen richtig guten Aufwind, kommt so richtig ins Fliegen und knallt die 242,5 Meter hin. Die Landung kann er nicht hinstellen, trotzdem jubelt Hörl über die Führung und die neue persönliche Bestleistung.

Timi Zajc (SLO) Timi Zajc wird nach Trainerentscheidung mit einer Luke weniger losgeschickt. Komplett gelohnt hat sich das aber am Ende nicht, denn nach 228 Metern kann er nicht einmal Geiger von Platz eins verdrängen.

Karl Geiger (GER) Kann sich Karl Geiger noch unter die Top Ten schieben? Die Möglichkeiten sind zumindest da, denn mit 233,5 Metern zeigt er noch einmal einen richtig starken Satz und übernimmt souverän die Führung vor Kraft. Empfangen wird er im Auslauf von Eisenbichler, der ihn als Zimmerkollege über viele Teile seiner Karriere begleitet hatte.

Pawel Wąsek (POL) Pawel Wąsek schafft es knapp nicht, Stefan Kraft von seinem ersten Platz zu verdrängen. Nach 230,5 Metern bleibt er aufgrund leicht schwächerer Haltungsnoten um 0,8 Punkte zurück.

Artti Aigro (EST) Artti Aigro findet keine Höhe nach dem Absprung und kommt dann auch nicht auf die ganz große Weite runter. Gut ist die Laune im Auslauf aber dennoch und Aigro feiert gemeinsam mit den US-Athleten und Villumstad das Saisonende. Die drei Nationen bilden ja eine Trainingsgemeinschaft.

Stefan Kraft (AUT) Stefan Kraft erwischt auch jetzt seinen Absprung nicht optimal, kann aber etwas mehr draus machen als noch im ersten Durchgang. Nach 234 Meter kann Kraft an Müller vorbeigehen und übernimmt für den Augenblick die Spitze. Für einen großen Angriff wird das aber nicht mehr reichen.

Ren Nikaido (JPN) Für Müller geht es einen weiteren Platz nach vorne, denn auch Ren Nikaido kann ihn trotz einer starken Weite und seiner neuen persönlichen Rekord von 228,5 Metern nicht aufhalten.

Manuel Fettner (AUT) Aktuell liegt Müller in Führung. Kann daran jetzt sein Landsmann Manuel Fettner etwas ändern? Nein. Fettner erwischt seinen Flughaltung nicht optimal und kann so nicht sein Maximum herausholen. Fettner rutscht mit 224 Meter einige Plätze zurück.

Lovro Kos (SLO) Lovro Kos kann mit den starken Sprüngen vor ihm nicht mitgehen, aber mit 226,5 Metern muss auch er den Kopf nicht in den Sand stecken und liefert noch einmal einen schönen Flug ab.

Markus Müller (AUT) Und auch Markus Müller verbesserte seine persönliche Bestweite im letzten Flug des Winters noch einmal! Müller zeigt, dass er eines der großen Talente im ÖSV-Team ist. Er kommt optimal weg und haut 232,5 Meter raus. Müller geht für den Moment an die Spitze.

Antti Aalto (FIN) Auch bei Antti Aalto läuft es im Anschluss richtig gut und er kommt noch einmal ins Fliegen! Mit 230,5 Metern überfliegt Aalto zum Saisonende noch einmal seine bisherige persönlich Bestleistung. An Stoch kommt er knapp nicht vorbei. Er landet nach schlechteren Haltungsnoten 0,4 Punkte hinter dem Polen.

Kamil Stoch (POL) Kamil Stoch müsste 221 Meter abliefern, damit es nach vorne geht, denn die Bedingungen sind für ihn jetzt richtig gut. Und das nutzt Stoch aus, um noch mal einen weiten Satz rauszuhauen! Erst nach 230 Metern muss Stoch seinen Telemark hinbringen.

Vladimir Zografski (BUL) Vladimir Zografski will am Schanzentisch zu viel und nimmt sich so früh an Höhe und Geschwindigkeit. Es kann immerhin noch die 214,5 Meter rausholen, aber es wird noch mal ein paar Plätze nach hinten gehen.

Maximilian Ortner (AUT) Maximilian Ortner liefert zwar wieder einen soliden Flug ab, doch Frantz kann der Österreicher nicht aus der Leadersbox vertreiben. Mit 214,5 Metern muss sich Ortner knapp dahinter auf dem zweiten Platz einordnen.

Tate Frantz (USA) Kevin Bickner kann sich gleich wieder in Jubelstellung bringen. Dieses Mal mit seinem Landsmann Tate Frantz, für den es bis auf 221,5 Meter hinuntergeht. Er schiebt sich vor Villumstad an die Eins.

Naoki Nakamura (JPN) Naoki Nakamura wird sich hinter den Norweger einfinden müssen, denn bei ihm ist nach 210 Metern die Sache schon vorbei.

Fredrik Villumstad (NOR) Fredrik Villumstad sorgt dafür, dass Wolny nur kurz in der der Leadersbox verweilen kann. Der 26-Jährige kommt gut in seinen Flug rein und kann die 214,5 Meter abliefern. Empfangen wird der einzige noch verbliebene Norweger in den Top 30 des Weltcups unten durch Trainingskollege Bickner aus den USA. Gemeinsam feiern sie die neue persönliche Bestweite von Villumstad.

Jakub Wolny (POL) Jakub Wolny zeigt exakt die gleiche Weite, die es von ihm im ersten Durchgang gab und landet bei 205,5 Metern. Durch seinen Vorsprung aus dem ersten Durchgang reicht das aus, um sich vor Foubert zu halten.

Dawid Kubacki (POL) Dawid Kubacki wird froh sein, dass er jetzt den Haken unter die Saison setzen kann. Wie schon im ersten Durchgang kommt er wieder zu steil vom Tisch weg, hat viel zu tun und muss mit 203 Metern schon recht früh wieder landen. Er fällt hinter Foubert zurück.

Valentin Foubert (FRA) Valentin Foubert zeigt im Anschluss den ersten 200-Meter-Satz im Finaldurchgang. Damit setzt sich der junge Franzose locker vor Peier und Bickner. Viele Plätze gutmachen wird aber auch er nicht mehr.

Killian Peier (SUI) Auch Killian Peier sind in seinem letzten Flug der Saison die 200 Meter nicht vergönnt. Peier kann sich nach 192,5 Metern nur knapp vor Bickner halten und wird den Wettkampf wohl auf dem 29. Platz beenden.

Kevin Bickner (USA) Kevin Bickner eröffnet den zweiten Durchgang. Er erwischt den Absprung dieses Mal besser, schafft es aber nicht, in die richtige Position zu kommen. So werden es auch jetzt keine 200 Meter für ihn.

Finale um 10:26 Uhr Weiter geht es in Planica um 10:26 Uhr mit dem zweiten Durchgang.

Deschwanden in den Top Ten Seinen bisher besten Sprung in Planica zeigte Gregor Deschwanden, der auf dem guten achten Platz liegt. Killian Peier ist momentan 29.

Stressige Pause für ÖSV-Athleten Auf die ÖSV-Athleten heißt es in der Pause Abschied nehmen: Michael Hayböck beendet seine Karriere im Skisprungsport. In einem besonderen Anzug sprang er nach Tschofenig ein letztes Mal über die Schanze. Im Auslauf wurde er unter anderem von Kraft, Tschofenig und Hörl mit Sekt empfangen, die zum Abschied mit speziellen T-Shirts ausgestattet waren. Im Wettkampf könnte heute Daniel Tschofenig noch einmal für ein gutes Ergebnis sorgen. Zum Podest fehlen ihm 5,7 Punkte. Jan Hörl liegt auf dem neunten Platz, während Stefan Kraft derzeit 14. ist. Manuel Fettner, Markus Müller und Maximilian Ortner belegen die Plätze 16, 18 und 22.

Wellinger in Lauerstellung Zu denen, die Kobayashi noch vom Thron stoßen kann, gehört Andreas Wellinger. Ihn trennen nur 1,3 Punkte von Platz drei. Pius Paschke hat seinerseits den guten fünften Platz inne. Karl Geiger liegt auf dem elften Platz und kann im Finale die Top Ten noch angreifen.

Slowenische Doppelführung zur Halbzeit Damit haben wird das gleiche Bild wie am Freitag und zur Halbzeit liegen zwei Slowenen in Führung. Mit 247,5 Metern in Führung liegt Anze Lanisek, 3,6 Punkte dahinter lauert Domen Prevc. Ryoyu Kobayashi rangiert auf dem dritten Platz mit 11,7 Punkten Rückstand und hat einige Athleten hinter sich, die in diese Position noch streitig machen wollen.

Daniel Tschofenig (AUT) Kann Daniel Tschofenig die Slowenen auf den ersten Positionen noch einmal ärgern? Nicht ganz. Mit 231 Metern lässt er zwar nicht ganz aus, aber er braucht einen Topsatz im Finale, wenn er heute das Podest noch angreifen möchte.

Jan Hörl (AUT) Jan Hörl macht es im Anschluss besser und nach einem guten Absprung geht es für ihn auf 228 Meter hinunter, womit er sich in den Top Ten wiederfinden wird.

Stefan Kraft (AUT) Stefan Kraft hat es ähnlich wie Paschke von den Bedingungen, doch nachdem er seinen Absprung völlig verpatzt, geht gar nichts bei Kraft! Er kommt nicht weiter als 216,5 Meter.

Pius Paschke (GER) Und auch Pius Paschke wird zum Ende der Saison noch mal mit guten Flügen belohnt! Trotz eines leichten Rückenwinds kann auch er weit den Hang hinuntersegeln und landet nach 231,5 Metern. Paschke rangiert sich hinter Wellinger auf Platz fünf ein.

Gregor Deschwanden (SUI) Klasse! Mit den Slowenen kommt er zwar nicht mit, aber trotzdem war das noch einmal ein richtig starker Flug von Gregor Deschwanden, der bisher in Planica wenig zusammengebracht hat. Nach 230 Metern rangiert sich Deschwanden auf dem guten sechsten Platz ein.

Anze Lanisek (SLO) Die Slowenen wollen es heute wieder wissen! Anze Lanisek fordert Domen Prevc heraus und knallt sogar noch die 247,5 Meter raus. Und trotz der hohen Weite kann er den Telemark butterweich hinsetzen. Weshalb auch die Noten hoch sind. Lanisek feiert seine neue persönliche Bestleistung und übernimmt knapp die Führung.

Andreas Wellinger (GER) Auch Andreas Wellinger lässt nicht nach! Er legt noch einem halben Meter mehr drauf als wir von Kobayashi gesehen haben. Die Noten sind auch bei Wellinger gut, für den Wind gibt es für Wellinger allerdings ein paar mehr Abzüge. Aber auch auf Platz drei ist noch viel möglich.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Ryoyu Kobayashi liefert den nächsten starken Flug ab. Der Japaner erwischt seinen Absprung gut und lässt sich dann ganz ruhig bis auf die 236 Meter runtertragen. In der Haltung gibt es zweimal die 19.5 und einmal die 19.0 dazu. Wie viele Punkte fehlen zu Prevc? 8,1.

Maximilian Ortner (AUT) Maximilian Ortner kann mit dieser Überweite nicht mitgehen, dennoch wird Ortner nach den 212,5 Metern nicht unglücklich sein, denn seine erste volle Saison wird mit einer Topplatzierung in der Gesamtwertung enden. Für heute reicht die Weite erst einmal für Platz 14.

Domen Prevc (SLO) Da heute nach dem Stand des Weltcups gesprungen wird, ist der Gesamtsieger der Skiflug-Wertung bereits jetzt an der Reihe. Kann Domen Prevc jetzt für den Wechsel an der Spitze sorgen? Prevc arbeitet viel in seinem Flug, es schaukelt ihn mächtig auf und trotzdem geht es bis auf 245 Meter runter. Die Haltungsnoten sind ebenfalls hoch, womit Prevc dann souverän die Führung übernimmt. Jetzt wird es spannend, wie nah die Konkurrenz noch herankommt.

Karl Geiger (GER) Mit Karl Geiger ist der erste deutsche Athlet an der Reihe. Nach einem schwierigen Donnerstag liegen die letzten Tage eigentlich ganz gut für Geiger. Wie startet er in den Abschluss? Das Timing am Tisch passt nicht ganz, aber Geiger macht noch viel daraus und kann gute 227,5 Meter hinstellen. Obendrauf gibt es durchweg die 19.0 für die Haltung, was ihn für den Moment auf den dritten Platz hievt.

Pawel Wasek (POL) Pawel Wasek muss auch kurz nach dem Absprung schon nachkorrigieren, was auch ihm Geschwindigkeit kostet. Er kann zwar noch viel reparieren, aber mehr als 224,5 Meter waren da auf jeden Fall möglich.

Timi Zajc (SLO) Timi Zajc war in der Probe auf dem dritten Platz gelandet. Im eigentlichen Wettkampf wird es für ihn schwieriger werden, das Podest zu erreichen, denn im Flug verliert er kurzzeitig mal den Fluss, was ihn einige Meter kostet. Derzeit steht Platz zwei zu Buche und er muss warten, wozu sein Flug am Ende reichen wird.

Manuel Fettner (AUT) Manuel Fettner dürfte hingegen nicht ganz glücklich mit seiner Leistung sein, auch wenn es erst einmal für den vierten Platz reicht. Er hatte sich mit Sicherheit mehr als 217,5 Meter erhofft.

Ren Nikaido (JPN) Nach Ren Nikaidos Sprung gibt es auf dem Trainerturm zufriedenes Abklatschen. Am Schanzentisch ist er zwar einen Tacken zu früh dran, doch das stört ihn im Flug wenig und er kann trotzdem noch die 220,5 Meter hinstellen. Die Haltungsnoten sind im 18er-Bereich, wodurch er sich dann auf Platz drei einfinden kann.

Tate Frantz (USA) Bei dem jungen US-Amerikaner ging zuletzt nicht wirklich was und nach einer guten Probe, zeigt er auch jetzt wieder Schwäche. Nach 213,5 Metern muss der Youngster die Landung bereits hinstellen, was aktuell Platz acht in der Zwischenwertung bedeutet.

Artti Aigro (EST) Artti Aigro war in der Probe richtig gut dabei und auch jetzt darf der Este mit seiner Leistung zufrieden sein. Er kommt ins Fliegen und setzt mit 223,5 Metern den bisher zweitbesten Versuch der Konkurrenz hin.

Aleksander Zniszczol (POL) Aleksander Zniszczol lässt sich im Auslauf feiern und auch auf dem Trainerturm herrscht gute Laune. Der 31-Jährige kommt oben gut durch und erlaubt sich auch im Flug keine Fehler. So geht es dann gleich einmal richtig weit hinunter. Mit 234,5 Metern übernimmt Zniszczol deutlich die Führung.

Naoki Nakamura (JPN) Naoki Nakamura kommt besser vom Schanzentisch weg und kommt besser ins Fliegen hinein. Mit 212 Metern wird er heute aber keine Rolle um die Top-Ten-Plätze spielen.

Kevin Bickner (USA) Kevin Bickner vermasselt seinen Absprung völlig und als er viel zu spät vom Tisch wegkommt, ist der Flug dann schon bei 181 Metern vorbei. Der US-Amerikaner nimmt es gelassen und verlässt den Auslauf mit einem Lächeln.

Valentin Foubert (FRA) Valentin Foubert ist bei der Ausfahrt anzusehen, dass er sich mehr erhofft hat vom vorletzten Sprung des Winters. Mit 200,5 Metern kann er nur Peier hinter sich lassen.

Vladimir Zografski (BUL) Bisher haben wir erst einen Sprung gesehen, der nicht über die 200 Meter ging und auch bei Vladimir Zografski geht es souverän über diese Marke. Der Bulgare kann seine Latten nach 214,5 Metern in den Schnee stellen. Für ganz vorne reicht das zwar nicht, weit weg ist Zografski aktuell aber nicht.

Lovro Kos (SLO) Gestern spielte Lovro Kos im slowenischen Team eine unglückliche Rolle und schwächelte im Mannschaftsspringen. Kommt er heute besser zurecht? Die Übergangsphase sieht sauberer als gestern und er kann sich am Ende über gute 218 Meter freuen. Mit einem hauchdünnen Vorsprung setzt er sich vor Müller an die Eins.

Kamil Stoch (POL) Kamil Stoch hat eine schwierige Saison hinter sich, kann zumindest aber noch mal ein paar bessere Flüge abliefern. Nach 215 Metern und guten Haltungsnoten bleibt er nur knapp hinter Müller zurück.

Markus Müller (AUT) Markus Müller macht heute seine ersten Flüge in Planica. Aber davon merkt man nichts! Müller liegt perfekt über den Skiern, lässt sich vom Luftpolster tragen und kann tolle 219,5 Meter abliefern. Er setzt sich an die erste Position.

Killian Peier (SUI) Enttäuschung für Killian Peier. Nachdem er schon in den letzten Tagen schon mächtig müde wirkte in seinen Flügen, kommt auch heute für ihn nicht viel heraus. Mit 186,5 Metern ordnet sich Peier mit einem großen Rückstand auf dem letzten Platz ein.

Fredrik Villumstad (NOR) Fredrik Villumstad geht bei leichtem Aufwind über die Schanze, aber auch er schafft es nicht Aaltos Weite zu knacken, die immer mehr an Wert gewinnt. 208,5 Meter kommen für ihn heraus.

Dawid Kubacki (POL) Dawid Kubacki gehört sicherlich zu denen, die froh sind, dass die Saison heute ein Ende findet, denn viel stimmte bei dem polnischen Routinier in diesem Jahr nicht zusammen. Das zeigt sich auch in seiner ersten Weite am Abschlusstag. Mit 201 Metern bleibt auch er weit hinter Aalto zurück.

Jakub Wolny (POL) Jakub Wolny kann mit der Weite von Aalto nicht mitgehen und für ihn geht der Sprung auf die 205,5 Meter.

Antti Aalto (FIN) Den Anfang macht heute Antti Aalto aus der finnischen Mannschaft, der als einziger Starter seiner Nation am Anlauf ist, was deutlich macht, dass man auch diesen Winter nicht richtig in Tritt gekommen war. Der zeigt direkt mal einen guten Auftakt und segelt auf 215,5 Meter hinunter.

Zwei Schweizer Aus der Schweiz haben sich zwei Springer für den heutigen Wettkampf qualifiziert. Neben Gregor Deschwanden ist auch Killian Peier mit dabei, der durch die Suspendierungen im norwegischen Team sowie Ausfälle anderer Nationen in die Top 30 der anwesenden Athleten nachrückte.

Österreicher in Lauerstellung In Lauerstellung auf die Podestplätze sind wie üblich die Österreicher. Daniel Tschofenig, Stefan Kraft und Jan Hörl dürften heiß darauf sein, zum Saisonende noch mal abzuräumen. Auch Manuel Fettner lieferte in Planica starke Flüge ab, womit ein Platz in den Top Ten möglich sein dürfte. Komplettiert wird die Mannschaft am Abschlusstag durch Markus Müller und Maximilian Ortner. Michael Hayböck wird seinen letzten Karrieresprung heute außerhalb der Konkurrenz nach Ende des ersten Durchgangs absolvieren.

Drei DSV-Athleten Nachdem Philipp Raimund beschlossen hat, auch beim letzten Skifliegen der Saison nicht an den Start zu gehen und Markus Eisenbichler bei seinem Abschied aufgrund seiner Weltcupplatzierung knapp am letzten Wettkampf scheitert, stehen heute drei deutsche Athleten am Start. Neben Andreas Wellinger darf sich auch Karl Geiger zum Saisonabschluss berechtigte Hoffnungen auf ein Topergebnis machen. Komplettiert wird das deutsche Trio von Pius Paschke.

Wer sind die Favoriten? Auch heute gilt Domen Prevc natürlich wieder zu den großen Favoriten auf den Tagessieg. Der Slowene befindet sich in Topform und lieferte im gestrigen Teamspringen die besten Einzelsprünge ab. Auch seinen Teamkollegen Anze Lanisek heißt es, auf dem Zettel haben. Aus dem deutschen Team ganz vorne reinspringen könnte Andreas Wellinger. Er war gestern hinter Prevc bester Einzelspringer. Ebenfalls zu beachten gilt es Ryoyu Kobayashi aus Japan.

Entscheidungen sind gefallen Die wichtigsten Entscheidungen dieser Wintersaison sind bereits vor dem letzten Weltcup gefallen: Österreich hat den Nationencup souverän für sich entschieden, und auch der Gesamtweltcup wird durch Daniel Tschofenig nach Österreich geholt. Auch im Skiflugweltcup steht der Sieger fest. Die kleine Kristallkugel geht an Domen Prevc aus Slowenien, der am Freitag das Einzelspringen für sich entscheiden konnte.