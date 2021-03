Auch Gladbachs Bemühungen nach dem ersten öffentlichen Aufschrei das Vogel-Training sozusagen als freiwilliges Angebot der Selbstreflexion zu verkaufen, ändert am Sachverhalt rein gar nichts. Das Training mit Frauen ist eine Strafe! So jedenfalls kommt es bei den Fußballerinnen an, und das ist in der Bewertung entscheidend. Unterm Strich also eine doppelte Diskriminierung von Frauen im Fußball.