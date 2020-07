Fabian Schleusener hat mit einem Tor in letzter Sekunde für den 1. FC Nürnberg das Horrorszenario verhindert und den "Club" vor dem Absturz in die Drittklassigkeit bewahrt. Er traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 1:3 (0:0) beim FC Ingolstadt. Das reichte den Gästen aus Nürnberg, die das Hinspiel 2:0 gewonnen hatten. Ingolstadt bleibt damit drittklassig, der "Club" darf nächste Saison wieder in der 2. Fußball-Bundesliga ran.