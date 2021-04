Nach einer Pause von zwölf Jahren wieder dabei sind Baseball (Männer) und Softball (Frauen). Außerdem mussten in einigen Sportarten Männer-Disziplinen für Frauen- oder Mixed-Wettbewerbe Platz machen. So kann das IOC sich rühmen, dass die Spiele von Tokio so weiblich werden wie nie. 156 der 339 Medaillensätze (46 Prozent) gehen an Sportlerinnen.