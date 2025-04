"Nur noch Fan": Investor Ismaik will 1860 München verkaufen

Hasan Ismaik - Investor beim TSV 1860 München - möchte seine Anteile am Fußball-Traditionsklub verkaufen. "Ich denke, 1860 braucht jemand Neues - sie brauchen Hasan nicht. Wenn ich bleibe, wird dieser Klub so bleiben, wie er ist."

Ismaiks Preis: 200 bis 300 Millionen Euro

Mit dieser Aussage überraschte Ismaik in der ARD-Sendung "Blickpunkt Sport". Eine Beteiligung am Drittligisten hätte aber ihren Preis: "Jeder, der glaubt, die Fähigkeit zu haben, 1860 zu kaufen - meine Tür steht offen. Aber wenn er nicht 200 bis 300 Millionen hat, wird es für ihn nicht funktionieren."

Ismaik: Millionen-Investments und nur Ärger

Jetzt wolle er den Klub verkaufen und "einfach nur noch Fan von 1860" sein. Er bete dafür, dass der TSV mal in der Bundesliga spielt. "Das ist mein Traum - und ich wünsche mir, dass dieser Traum in Erfüllung geht, bevor ich sterbe: ein Derby in München zwischen Bayern und 1860 in der ersten Bundesliga."