Nachruf auf den Weltmeister: Brehme - einer, der nie abhob

Brehme und die Last des entscheidenden Schusses

Der Kapitän hatte abgewunken, Lothar Matthäus fühlte sich nach einem Schuhwechsel nicht sicher genug. Nun lag sie also auf seinen Schultern, diese enorme Last, die Chance aus elf Metern zu ergreifen, um seine Mannschaft zum Weltmeistertitel zu schießen.

Ganz oben steht der Weltmeistertitel 1990: Die Meilensteine in der Karriere des Andreas Brehme, der in der Nacht zum Dienstag gestorben ist.

Andreas Brehme immer bodenständig

Andreas "Andi" Brehme war seinerzeit schon ein internationaler Topstar, einer der ersten Außenverteidiger moderner Prägung mit wertvollen Offensivimpulsen. Ebenso wie Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann bei Inter Mailand unter Vertrag, einem der lukrativsten Arbeitgeber in jener Zeit. Einzig, man merkte Andreas Brehme diese hohe Berufung nie an. Er blieb stets bodenständig und nahbar.

Mit dem verwandelten Elfer im Fußball WM Finale 1990 hat sich Andreas Brehme in die Geschichtsbücher geschossen. Lothar Matthäus erzählt, warum Brehme schießen sollte und nicht er. 09.11.2023 | 2:10 min

Brehme führt Aufsteiger zum Meistertitel

Ein sportliches Phänomen, an das sich so manche Fußballromantiker sehnsüchtig erinnern: Offener Wettbewerb in der Bundesliga, in der nicht Geld, sondern Typen wie Andi Brehme die entscheidenden Tore schießen und eine hohe Identifikation mit ihrem Klub leben.