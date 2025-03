2. Fußball-Bundesliga: HSV patzt gegen Elversberg

Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie verpasst und muss um die Tabellenführung zittern. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin kam zum Auftakt des 27. Spieltags gegen die SV Elversberg nicht über ein 0:0 hinaus. In der Tabelle liegt der HSV mit 49 Punkten weiter an der Spitze, der 1. FC Köln kann aber am Samstag (13 Uhr) mit einem Sieg beim SC Paderborn vorbeiziehen.