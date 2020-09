Als Kronzeuge dafür darf Hans-Georg Aschenbach gelten. Er war in den 70er Jahren einer der weltweit besten Skispringer, flüchtete vor dem Mauerfall aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland und gab als einer der ersten Sportler offen Doping zu. Er erklärte aber auch in einem Interview, dass vor allem das "einheitliche Talentsichtungssystem für Kinder in verschiedenen Sportarten und die hervorragenden Trainer die Grundlage für die Erfolge der DDR-Sportler" gewesen seien.