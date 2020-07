Der Deutsche Fußball-Bund stand der Idee der WM von Beginn an ablehnend gegenüber. Der Grund: Die FIFA ließ Profis zu. Der DFB war aber laut Satzung ein reiner Amateurverband, der gegen den Professionalismus kämpfte, weil seine Vereine andernfalls steuerliche und andere Privilegien riskierte.



Deshalb hatte DFB-Präsident Felix Linnemann in der FIFA das Modell von getrennten Weltturnieren (jeweils für Profis und Amateure) vorgeschlagen. Und so votierte der DFB, obwohl die Fachpresse die WM-Premiere euphorisch feierte, im Oktober 1929 gegen eine WM-Teilnahme.