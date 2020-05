Dem SC Paderborn hilft das Gesamtszenario vor dem 29. Spieltag am wenigsten weiter. Bei nur noch sechs ausstehenden Spielen muss der Aufsteiger neun Punkte aufholen, wenn er sich direkt retten will. Mit dem Blick zurück auf neun Begegnungen ohne Sieg in Folge fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und am Sonntag kommt der designierte Vize-Meister Borussia Dortmund.