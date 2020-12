Dagegen stand Valtteri Bottas als der große Verlierer da: Gegen einen Hamilton hinterher zu hinken, das wird akzeptiert. Gegen einen Russell, der erst fünf Tage vor dem Rennen nominiert wird, der das Auto, das Team kaum kennt, in dem sich Bottas seit 2017 ununterbrochen bewegt, so blass auszusehen wie an diesem Wochenende, nicht. Kritiker fragen sich ja seit Jahren immer wieder, warum Mercedes beharrlich an dem Finnen festhält.