Die Trennung hatte sich nach dem 1:4 in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende abgezeichnet. Da wollte 05-Sportvorstand Rouven Schröder dem Coach keine Garantie geben, dass er am Freitag beim 1. FC Union Berlin noch auf der Bank sitzt. "Kann ich nicht bestätigen", sagte er. "Wir werden die Gespräche dahingehend ergebnisoffen führen."