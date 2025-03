Der FC Bayern hat das erste Duell gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Die Münchner setzten sich in einer hitzigen und von Unterbrechungen geprägten Partie klar mit 3:0 durch. 05.03.2025 | 2:59 min

Granit Xhaka, Xabi Alonso (beide Bayer Leverkusen), Jamal Musiala, Max Eberl und Joshua Kimmich (alle Bayern München) im Interview. 05.03.2025 | 2:37 min

Harry Kane mit dem schnellen 1:0

Die Bayern legten einen Traumstart hin. In der neunten Minute erwischte Harry Kane eine Flanke von Michael Oliseh aus vollem Lauf und köpfte den Ball unhaltbar ins Tor - das war schwer zu verteidigen.

Das Spiel blieb lebhaft, allerdings leisteten sich beide Mannschaften auch viele Flüchtigkeitsfehler. Einer davon hätte den Leverkusenern um ein Haar den Ausgleich gebracht: In der 14. Minute geriet ein Zuspiel von Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano auf Keeper Manuel Neuer zu kurz, Jeremie Frimpong eilte dazwischen, und Neuer bereinigte die Situation mit einer Glanztat.

Achtelfinal-Hinspiele Borussia Dortmund - OSC Lille 1:1

Real Madrid - Atletico Madrid 2:1

PSV Eindhoven - FC Arsenal 1:7

FC Brügge - Aston Villa 1:3

Feyenoord Rotterdam-Inter Mailand 0:2

Bayern München - Bayer Leverkusen 3:0

Paris Saint-Germain-FC Liverpool 0:1

Benfica Lissabon - FC Barcelona 0:1

Jamal Musiala köpft an die Latte

Die Bayern konnten nun das Spiel gestalten, weil sie einen Tick mehr Flow in ihre Aktionen brachten als der Gegner. Jamal Musial traf mit seinem Kopfball in der 22. Minute nur die Latte, weil Granit Xhaka gerade noch stören konnte. Joshua Kimmich probierte es in der 31. Minute aus der Ferne, setzte den Schuss aber knapp daneben.

Auf der anderen Seite konnte Leverkusen - wieder ohne echten Stürmer angetreten - seine verkappten Spitzen Amine Adli und Frimpong kaum in Szene setzen.

Musiala staubt nach Kovars Patzer ab

Und nach der Pause kam’s knüppeldick für Bayer. Torwart Matej Kovar verschätzte sich bei einer harmlosen Flanke von Kimmich, der Ball rutschte ihm über die Finger und landete genau vor Musialas Füßen, der zum 2:0 abstaubte (54.).

Acht Minuten später sah Nordi Mukiele für ein völlig überflüssiges Foul an Oliseh Gelb-Rot. Beim FC Bayern stand inzwischen der 21 Jahre alte Jonas Urbig im Tor, da sich Manuel Neuer beim Jubeln übers 2:0 an der Wade verletzt hatte. Urbig hatten die Bayern erst im Winter von Zweitligist Köln verpflichtet.

Der BVB gibt weiter Rätsel auf : Dortmund auch gegen Lille mit zwei Gesichtern Borussia Dortmund kommt im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Lille nicht über ein 1:1 hinaus, weil der Revierklub wieder nicht konstant über 90 Minuten überzeugt. von Felix Meininghaus mit Video

In der 68. Minute wechselte Bayer-Trainer Xabi Alonso Amine Adli aus, ließ aber den zuletzt starken Mittelstürmer Patrick Schick noch immer auf der Bank und brachte stattdessen Edmond Tapsoba.

Edmond Tapsobas verhängnisvolles Foul

Just dieser leitete die Vorentscheidung ein, als er Kane im Strafraum niederrang. Kane höchstpersönlich trat zum Elfmeter an und vollstreckte gewohnt sicher (75.) - sein 30. verwandelter Elfmeter in Folge. Zuletzt hatte er bei der WM 2022 in Katar im Viertelfinale gegen Frankreich verschossen.

Der Widerstand der an diesem Abend erschreckend schwachen Leverkusener war nun gebrochen.

Das war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Die Hälfte des Jobs ist erledigt. „ Harry Kane, Bayern München

Xhaka: "Dumme Gelb-Rote Karte"

In der 88. Minute hatte Leroy Sane nach einem tollen Solo sogar das 4:0 auf dem Fuß, schoss aber drüber. Ebenso wie João Palhinha, der nach geschickter Vorarbeit von Musiala in der sechsten Minute der Nachspielzeit aus bester Position den Ball an die Oberkante der Latte setzte.

"Wir waren gut im Spiel trotz des Rückstands. Dann kriegen wir eine dumme Gelb-Rote Karte, den Rest haben Sie selber gesehen", sagte Bayers Granit Xhaka völlig bedient am "DAZN"-Mikrofon. Die Marschroute fürs Rückspiel? "Wir müssen daran glauben bis zum Schluss - und dann schauen, für was es reicht."

Die wichtigsten Spiele gibt es immer mittwochs ab 23 Uhr bei sportstudio.de und bei ZDFheute im Video.