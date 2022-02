"In diesen Tagen, wo gekämpft wird, wo Menschen sterben, wo Unschuldige betroffen sind, kann ich nicht Kompromisse schließen", sagte Peters. So plädierte er klar für eim Ende der Partnerschaft von Schalke 04, aber auch der UEFA mit Gazprom. "Es ist weder vermittelbar noch verantwortbar, so weiterzumachen", sagte er. "Die Dinge haben sich so massiv verändert, es kann nicht so weitergehen."