Es war einechter Wirkungstreffer. Das Aufbäumen der Bayern war erstaunlich matt. Auch die Einwechslung von Serge Gnabry für den wirkungslosen Leroy Sané verpuffte. Aber die Bayern hatten Kingsley Coman und Müller. Der an allen drei Toren beteiligte Franzose flankte in der 75. Minute präzise in den Strafraum, wo Müller ungehindert zum 3:3-Endstand einköpfte.