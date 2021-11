Der eine Moment sei ihr Sieg bei den Paralympischen Spielen in Tokio gewesen, erzählte Semechin. Da hieß sie noch Elena Krawzow. Weltmeisterin war die seebehinderte Schwimmerin über 100 Meter Brust 2013 und 2019 bereits geworden, die ultimative Goldmedaille aber hatte ihr noch gefehlt. "Dafür habe ich in den letzten zehn Jahren gearbeitet", sagte sie am Samstag. Ihr olympischer Finallauf wurde eingespielt. Und sie ergänzte: "Wenn ich die Bilder da höre, dann bekomme ich noch immer Gänsehaut."