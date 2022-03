2019 wurde Aljona Savchenko Mutter einer Tochter. Heute arbeitet sie in Oberstdorf als Trainerin. Diese Arbeit ist es, die ihr aktuell Kraft gibt. "Es ist wichtig, in dieser Situation die positiven Gedanken von den Kindern zu bekommen", sagte sie am Samstag. Ihre Brüder packen in der Ukraine an, wo sie können.