Eine Turnhalle in Berlin-Gropiusstadt, mitten in einer Großsiedlung am Rande der Hauptstadt. Sozialer Brennpunkt heißt das mit vielen Benachteiligten und Migranten. Bis vor fünf Jahren war hier eine "Basketball-Wüste", erzählt Jugendtrainer Stefan Ludwig. "Am Anfang war ich in der Halle der Einzige, der Deutsch sprechen konnte". Ludwig grinst.