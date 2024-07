ATP-Turnier in Hamburg: Alexander Zverev wieder im Finale

Fils hatte in seinem Vorbereitungsplan auf die Olympischen Spielen in Paris das Turnier in Hamburg gar nicht vorgesehen. Erst der Trainer Sébastien Grosjean überzeugte ihn, anzutreten. "Ich war in den Ferien. Da rief er mich an", erzählte Fils. Nun steht er erstmals in einem ATP500-Turnier im Finale. "Das ist gut für das Selbstvertrauen vor Olympia", sagte er.