Zverev konnte gegen den im ersten Satz groß aufspielenden Jack Sock nicht an seine dominanten Vorstellungen der ersten beiden Runden anknüpfen. Obwohl ihm nur zwei unforced errors unterliefen, hatte er in Satz 1 praktisch keine Chance. So ein Tennis wie Socks Spiel im ersten Satz habe er noch nie gesehen, sagte Zverev nach dem Match.