Schweiz und Österreich - die beiden großen und stets rivalisierenden Ski-Nationen lieferten sich in der ersten Woche ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitze in der Medaillenwertung. Nach den Abfahrten stand es 2:2. Lara Gut-Behrami und Corinne Suter hatten für die Schweiz die Titel im Super-G und in der Abfahrt geholt. Bei den Männern räumte der Österreicher Vincent Kriechmayr beide Goldmedaillen in den schnellen Disziplinen ab.