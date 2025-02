Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm: Ein Rotweißrotes Skifest

Skiverrücktes Land der Berge

Alles wirkt ein bisschen überdimensioniert, was in dem kleinen Ortsteil Hinterglemm für die alpine Ski-WM temporär errichtet wurde. Die 24 Meter hohe Tribüne, das VIP-Zelt, das "House of Snow" - in der Eventlocation werden abends die Medaillengewinner aller Nationen gefeiert werden, aber natürlich vor allem die österreichischen.